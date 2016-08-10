Камаз 5321 Дата публикации: 23.09.18 Просмотров объявления: 0

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1992 Пробег: 100 тыс. км Цена: 470 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 210 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Информация о владельце Город: Пролетарск, Ростовская область Имя: Алексей Телефон:

Описание

Продаётся камаз без прицепа в хорошем , рабочем состоянии . Резина китай, перёд и зад безкамерка , ср. ось камерка китай. Кап. ремонт аппаратуры и форсунок ,коробки,делителя делался в 2016 году.Установлено много нового компрессор , форкоп,мас. насос ,гур ,новый задний кардан, заменён вал с потшиб.,колокол среднего моста, крепления и кулаки тормозов, колодки переклёпаны , рама двойная без трещин . Пол контейнера железо , по документам идёт контейнеровоз. Писать можно много , приезжайте смотрите. Торг у капота.