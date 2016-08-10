Камаз 5321

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1992

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 470 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 210 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет:

Информация о владельце

Город: Пролетарск, Ростовская область

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Продаётся камаз без прицепа в хорошем , рабочем состоянии . Резина китай, перёд и зад безкамерка , ср. ось камерка китай. Кап. ремонт аппаратуры и форсунок ,коробки,делителя делался в 2016 году.Установлено много нового компрессор , форкоп,мас. насос ,гур ,новый задний кардан, заменён вал с потшиб.,колокол среднего моста, крепления и кулаки тормозов, колодки переклёпаны , рама двойная без трещин . Пол контейнера железо , по документам идёт контейнеровоз. Писать можно много , приезжайте смотрите. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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Камаз 5321

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