Камаз 45143 Дата публикации: 20.07.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 170 тыс. км Цена: 1500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 10850 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Оранжевый Информация о владельце Город: Змейка, Ставропольский край Имя: Александр Телефон:

Описание

КАМАЗ 45143 2011 г.евро 1 В ОТЛ.СОСТОЯНИИ.вал блок стандарт,ТНВД ЯЗДА Vобразная,260л.с.бак350л,кпп 154 ,рама усиленная, резина новая,аккумуляторы новые,ось балансиров новая,сцепление новое.Кабина не крашена,тормозные накладки новые,остальное все заводское, масло не берет, не дымит.полог новый боковой. тосол,масло полусинтетика .ДОКУМЕНТЫ ЧИСТЫЕ.Вложений вообще ни каких.торг у капота