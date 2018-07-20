Камаз 45143
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 1500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 10850 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Оранжевый
Информация о владельце
Город: Змейка, Ставропольский край
Имя: Александр
Описание
КАМАЗ 45143 2011 г.евро 1 В ОТЛ.СОСТОЯНИИ.вал блок стандарт,ТНВД ЯЗДА Vобразная,260л.с.бак350л,кпп 154 ,рама усиленная, резина новая,аккумуляторы новые,ось балансиров новая,сцепление новое.Кабина не крашена,тормозные накладки новые,остальное все заводское, масло не берет, не дымит.полог новый боковой. тосол,масло полусинтетика .ДОКУМЕНТЫ ЧИСТЫЕ.Вложений вообще ни каких.торг у капота
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