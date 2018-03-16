Jeep Liberty
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 207 тыс. км
Цена: 530 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Автомобиль создан на базе Mitsubishi Оutlander ( двигатель, коробка, подвеска). ПТС оригинал, все ключи в комплекте, куплен у дилера в 2008, 100% без дтп, даже бампера в родном окрасе, все стекла родные включая лобовое, вложений не требует, полная комплектация, подключаемый полный привод, из минусов, есть трещина на лобовом не мешает обзору и есть не значительные коцки на бамперах. Возможен торг, рассмотрю варианты обмена на более дешевый авто.
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