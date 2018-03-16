Jeep Liberty

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 207 тыс. км

Цена: 530 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Автомобиль создан на базе Mitsubishi Оutlander ( двигатель, коробка, подвеска). ПТС оригинал, все ключи в комплекте, куплен у дилера в 2008, 100% без дтп, даже бампера в родном окрасе, все стекла родные включая лобовое, вложений не требует, полная комплектация, подключаемый полный привод, из минусов, есть трещина на лобовом не мешает обзору и есть не значительные коцки на бамперах. Возможен торг, рассмотрю варианты обмена на более дешевый авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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