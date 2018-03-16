Jeep Liberty Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 207 тыс. км Цена: 530 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль создан на базе Mitsubishi Оutlander ( двигатель, коробка, подвеска). ПТС оригинал, все ключи в комплекте, куплен у дилера в 2008, 100% без дтп, даже бампера в родном окрасе, все стекла родные включая лобовое, вложений не требует, полная комплектация, подключаемый полный привод, из минусов, есть трещина на лобовом не мешает обзору и есть не значительные коцки на бамперах. Возможен торг, рассмотрю варианты обмена на более дешевый авто.