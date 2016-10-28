Jeep Grand Cherokee
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1995
Пробег: 25 тыс. км
Цена: 380 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Зеленый сад
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Светлана
Описание
Продаю автомобиль Jeep Cherokee. Самый весомый повод купить - лёгкость в управлении, вся электрика работает, сделано полное ТО, коробка движок в порядке, вложений не требует. Не кредитный, без историй. Цена 380 000 руб. Торг при осмотре. Отличная семейная машина, неплохо используемая и в городе. Тел: 8-918-467-25-53; 8-952-831-95-73
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