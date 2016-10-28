Jeep Grand Cherokee

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1995

Пробег: 25 тыс. км

Цена: 380 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Зеленый сад

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Светлана

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Описание

Продаю автомобиль Jeep Cherokee. Самый весомый повод купить - лёгкость в управлении, вся электрика работает, сделано полное ТО, коробка движок в порядке, вложений не требует. Не кредитный, без историй. Цена 380 000 руб. Торг при осмотре. Отличная семейная машина, неплохо используемая и в городе. Тел: 8-918-467-25-53; 8-952-831-95-73

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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