Jeep Grand Cherokee Дата публикации: 10.09.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1995 Пробег: 25 тыс. км Цена: 380 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Зеленый сад Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Светлана Телефон:

Описание

Продаю автомобиль Jeep Cherokee. Самый весомый повод купить - лёгкость в управлении, вся электрика работает, сделано полное ТО, коробка движок в порядке, вложений не требует. Не кредитный, без историй. Цена 380 000 руб. Торг при осмотре. Отличная семейная машина, неплохо используемая и в городе. Тел: 8-918-467-25-53; 8-952-831-95-73