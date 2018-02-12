В хорошем состоянии. Ходовка полностью новая, 3 комплекта колёс, остальное по телефону.

Имя: Александр

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2002

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