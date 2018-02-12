Jeep Grand Cherokee

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 220 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

В хорошем состоянии. Ходовка полностью новая, 3 комплекта колёс, остальное по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee

Подержанная, пробег 100,95 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

998 тыс. руб.

Jeep Grand Cherokee

Подержанная, пробег 58 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

1758 тыс. руб.

Jeep Grand Cherokee

Подержанная, пробег 171 тыс. км.
Краснодарский край, Славянск-на-Кубани

1150 тыс. руб.

Авто, похожие на Jeep Grand Cherokee

Suzuki Grand Vitara

Подержанная, пробег 149,136 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

570 тыс. руб.

Volkswagen Tiguan

Подержанная, пробег 73,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

680 тыс. руб.

Nissan Terrano

Подержанная, пробег 76 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

710 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале