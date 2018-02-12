Jeep Grand Cherokee
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 220 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
В хорошем состоянии. Ходовка полностью новая, 3 комплекта колёс, остальное по телефону.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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