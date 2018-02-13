Jeep Grand Cherokee Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 56 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 58 тыс. км Цена: 1758 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличный американский авто, по ПТС 241 л. с.,факт 313 л. с., произ- во США, комплектация Лимитед, всё кроме пневмоподвески и вентиляции сидений, панорамы, но есть эл. люк. Я второй хозяин. ДВД Экран на потолке для пассажиров с наушниками. Много всяких примочек и т. д. и т. п.