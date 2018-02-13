Jeep Grand Cherokee
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 58 тыс. км
Цена: 1758 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Отличный американский авто, по ПТС 241 л. с.,факт 313 л. с., произ- во США, комплектация Лимитед, всё кроме пневмоподвески и вентиляции сидений, панорамы, но есть эл. люк. Я второй хозяин. ДВД Экран на потолке для пассажиров с наушниками. Много всяких примочек и т. д. и т. п.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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