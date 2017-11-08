Jaguar XJ

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 16,755 тыс. км

Цена: 2100 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7(863) 309-11-73

Описание

Оригинальный ПТС, один собственник, подогрев и вентиляция всех сидений, руль с деревянными вставками и обогревом, 20 дюймовые разноширокие диски, два комплекта резины, доводчики дверей, панорама, акустика Meridian. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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