Jaguar XJ Дата публикации: 25.05.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 16,755 тыс. км Цена: 2100 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Белый Информация о владельце Город Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7(863) 309-11-73

Описание

Оригинальный ПТС, один собственник, подогрев и вентиляция всех сидений, руль с деревянными вставками и обогревом, 20 дюймовые разноширокие диски, два комплекта резины, доводчики дверей, панорама, акустика Meridian. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.