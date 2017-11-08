Jaguar XJ
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 105 тыс. км
Цена: 1787 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 5000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
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Описание
Продаю офигенный автомобиль, полная комплектация Portfolio, лонг, хорошее техническое состояние. Покупался в автосалоне, не с рук. Обслуживался вовремя и только у дилера в Москве. Все вопросы по телефону, торг у капота. Любые проверки за Ваш счёт. Машина реально не битая. ПТС оригинал.
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