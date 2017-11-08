Jaguar XJ Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 105 тыс. км Цена: 1787 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 5000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Продаю офигенный автомобиль, полная комплектация Portfolio, лонг, хорошее техническое состояние. Покупался в автосалоне, не с рук. Обслуживался вовремя и только у дилера в Москве. Все вопросы по телефону, торг у капота. Любые проверки за Ваш счёт. Машина реально не битая. ПТС оригинал.