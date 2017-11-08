Jaguar XJ

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 105 тыс. км

Цена: 1787 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 5000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Продаю офигенный автомобиль, полная комплектация Portfolio, лонг, хорошее техническое состояние. Покупался в автосалоне, не с рук. Обслуживался вовремя и только у дилера в Москве. Все вопросы по телефону, торг у капота. Любые проверки за Ваш счёт. Машина реально не битая. ПТС оригинал.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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