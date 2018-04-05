ИЖ 2717 Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 67 тыс. км Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Фургон Цвет: Белый Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

Продам ИЖ 27175 в нормальном состоянии. Инжектор. Сигнализация. Музыка. Водительское сиденье от Mazda 3. Номера в подарок. Обмен. Торг.