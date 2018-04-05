ИЖ 2717
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 67 тыс. км
Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Игорь
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Описание
Продам ИЖ 27175 в нормальном состоянии. Инжектор. Сигнализация. Музыка. Водительское сиденье от Mazda 3. Номера в подарок. Обмен. Торг.
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