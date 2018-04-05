ИЖ 2717

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 67 тыс. км

Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Описание

Продам ИЖ 27175 в нормальном состоянии. Инжектор. Сигнализация. Музыка. Водительское сиденье от Mazda 3. Номера в подарок. Обмен. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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