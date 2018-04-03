ИЖ 2715

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1994

Пробег: 499,999 тыс. км

Цена: 35 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Пикап

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Белая Глина, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Авто на полном ходу. Газ третьего поколения, брал под восстановление, переварил дно, будка целая. Едет бодро, коробка Жигулёвск, заводится без всяких проблем. Торг есть у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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