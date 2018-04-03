ИЖ 2715 Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1994 Пробег: 499,999 тыс. км Цена: 35 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Пикап Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Белая Глина, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Авто на полном ходу. Газ третьего поколения, брал под восстановление, переварил дно, будка целая. Едет бодро, коробка Жигулёвск, заводится без всяких проблем. Торг есть у капота.