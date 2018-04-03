ИЖ 2715
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1994
Пробег: 499,999 тыс. км
Цена: 35 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Пикап
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Белая Глина, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
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Описание
Авто на полном ходу. Газ третьего поколения, брал под восстановление, переварил дно, будка целая. Едет бодро, коробка Жигулёвск, заводится без всяких проблем. Торг есть у капота.
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