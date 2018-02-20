ИЖ 2126 / Ода
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 67 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
В отличном состоянии для своих лет, не битый, не гнилой, техническое состояние отличное, вложений не требует, есть музыка и сигнализация, документы в порядке, ПТС оригинал я второй хозяин.
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