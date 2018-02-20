ИЖ 2126 / Ода

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 67 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

В отличном состоянии для своих лет, не битый, не гнилой, техническое состояние отличное, вложений не требует, есть музыка и сигнализация, документы в порядке, ПТС оригинал я второй хозяин.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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