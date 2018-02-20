ИЖ 2126 / Ода Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 120 тыс. км Цена: 67 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

В отличном состоянии для своих лет, не битый, не гнилой, техническое состояние отличное, вложений не требует, есть музыка и сигнализация, документы в порядке, ПТС оригинал я второй хозяин.