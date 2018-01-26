Infiniti QX56 Дата публикации: 26.01.18 Просмотров объявления: 40 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 130 тыс. км Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 5600 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Дополнительно: газ/бензин. В документах 245лс по факту 315

• Бензиновый двигатель, 5.6 л., 245лс

• Количество мест: 7

• Антиблокировочная система

• Антипробуксовочная система

• Система курсовой устойчивости

• Парктроники передние и задние

• Передние и боковые подушки безопасности

• Ксеноновые фары

• Сигнализация с обратной связью

• Штатная сигнализация

• Иммобилайзер

• Дистанционный запуск двигателя

• Центральный замок

• Климат-контроль 3-зонный

• Обогрев сидений

• Обогрев зеркал

• Подогрев руля

• Гидроусилитель руля

• Круиз-контроль

• Бортовой компьютер

• Датчик дождя

• Датчик света

• Омыватель фар

• Электропривод зеркал

• Электростеклоподъемники

• Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения

• Электрорегулировка сиденья пассажира

• Электрорегулировка руля

• CD проигрыватель

• Телевизор

• Навигационная система

• Кожаная обивка салона

• Тонированные стекла

• Люк на крыше

Возможен обмен! На обмен 900000.