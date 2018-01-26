Infiniti QX56
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 5600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Дополнительно: газ/бензин. В документах 245лс по факту 315
• Бензиновый двигатель, 5.6 л., 245лс
• Количество мест: 7
• Антиблокировочная система
• Антипробуксовочная система
• Система курсовой устойчивости
• Парктроники передние и задние
• Передние и боковые подушки безопасности
• Ксеноновые фары
• Сигнализация с обратной связью
• Штатная сигнализация
• Иммобилайзер
• Дистанционный запуск двигателя
• Центральный замок
• Климат-контроль 3-зонный
• Обогрев сидений
• Обогрев зеркал
• Подогрев руля
• Гидроусилитель руля
• Круиз-контроль
• Бортовой компьютер
• Датчик дождя
• Датчик света
• Омыватель фар
• Электропривод зеркал
• Электростеклоподъемники
• Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения
• Электрорегулировка сиденья пассажира
• Электрорегулировка руля
• CD проигрыватель
• Телевизор
• Навигационная система
• Кожаная обивка салона
• Тонированные стекла
• Люк на крыше
Возможен обмен! На обмен 900000.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.