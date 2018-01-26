Infiniti QX56

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 5600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Дополнительно: газ/бензин. В документах 245лс по факту 315
• Бензиновый двигатель, 5.6 л., 245лс
• Количество мест: 7
• Антиблокировочная система
• Антипробуксовочная система
• Система курсовой устойчивости
• Парктроники передние и задние
• Передние и боковые подушки безопасности
• Ксеноновые фары
• Сигнализация с обратной связью
• Штатная сигнализация
• Иммобилайзер
• Дистанционный запуск двигателя
• Центральный замок
• Климат-контроль 3-зонный
• Обогрев сидений
• Обогрев зеркал
• Подогрев руля
• Гидроусилитель руля
• Круиз-контроль
• Бортовой компьютер
• Датчик дождя
• Датчик света
• Омыватель фар
• Электропривод зеркал
• Электростеклоподъемники
• Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения
• Электрорегулировка сиденья пассажира
• Электрорегулировка руля
• CD проигрыватель
• Телевизор
• Навигационная система
• Кожаная обивка салона
• Тонированные стекла
• Люк на крыше
Возможен обмен! На обмен 900000.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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