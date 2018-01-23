Infiniti G35 Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 166 тыс. км Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Финик в редком состоянии, технически идеален, полноценная АКПП, полная замена ГРМ, тот же скайлайн только премиум с левым рулем, комплектация самая жирная (полный электропакет), люк, музыка Bose, оригинальный подтвержденный пробег, крашен 1 элемент, по страховкам не проводили, (по кузову соответственно есть косяки соответвующие годам на некрашенном кузове), новые колеса R18, новый аккумулятор, работает каждая кнопочка, юридически чист, 4 хозяина, за тех состояние машины отвечаю (любые проверки), если обмен то только с вашей доплатой от 50 т. р, или на 2 авто.