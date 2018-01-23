Infiniti G35

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 166 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Финик в редком состоянии, технически идеален, полноценная АКПП, полная замена ГРМ, тот же скайлайн только премиум с левым рулем, комплектация самая жирная (полный электропакет), люк, музыка Bose, оригинальный подтвержденный пробег, крашен 1 элемент, по страховкам не проводили, (по кузову соответственно есть косяки соответвующие годам на некрашенном кузове), новые колеса R18, новый аккумулятор, работает каждая кнопочка, юридически чист, 4 хозяина, за тех состояние машины отвечаю (любые проверки), если обмен то только с вашей доплатой от 50 т. р, или на 2 авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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