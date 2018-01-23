Infiniti G35
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 166 тыс. км
Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Финик в редком состоянии, технически идеален, полноценная АКПП, полная замена ГРМ, тот же скайлайн только премиум с левым рулем, комплектация самая жирная (полный электропакет), люк, музыка Bose, оригинальный подтвержденный пробег, крашен 1 элемент, по страховкам не проводили, (по кузову соответственно есть косяки соответвующие годам на некрашенном кузове), новые колеса R18, новый аккумулятор, работает каждая кнопочка, юридически чист, 4 хозяина, за тех состояние машины отвечаю (любые проверки), если обмен то только с вашей доплатой от 50 т. р, или на 2 авто.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.