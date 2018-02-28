Infiniti G25 Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 120 тыс. км Цена: 930 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Темрюк, Краснодарский край Имя: Григорий Телефон:

Описание

Продается Инфинити g25, 2,5 V6 222 л/с, с двумя дроссельными заслонками, АКПП 7 ступеней, автомобиль в отличнейшем состоянии, самой полной комплектации которая может быть в этой машине, крашенных деталей всего одна (притертость) остальное все в родной краске, цвет белый перламутр лак на котором самозатягивающийся от мелких сколов, автомобиль в пленке еще с 2010 года, морда, ручки, начало крышы, крылья, бампер, пленка в хорошем состоянии, из комплектации, люк, диски 18 enkei родные японские, бесключевой доступ, два ключа, камера заднего вида с траекторией движения, парктронники по кругу с выводом на экран, биксенон, адаптивные фары, поворачивают вместе с рулем, музыка BOSE 12 колонок и буфер, звук шикарный, адаптивная музыка, меняет свою направленность в зависимости от расположения сидений, навигация, жесткий диск, iPod,AUX,DVD, bluetooth,телефон,память сидений, все электроприводы, электропривод руля, система "провожает домой", система " удобный выход из машины" все электроприводы отъезжают, круиз контроль адаптивный, климат, кожа, задние сиденья регулируются тоже, омыватель фар, сенсорный экран, лепестки на руле, спорт режим, режим МКПП, подогрев сидений, затемнители зеркал, и много много всего, может что то и забыл, датчики света и дождя, все работает исправно, кожа в идеале, пробег родной, зимняя резина, ничего не гремит и не стучит. Торг. Цена такая т. к автомобиль без подводных камней, в очень даже отличном состоянии, сами все увидите. Обратите внимание, что эта машина в самой полной комплектации, у многих нет навигации, адаптивной музыки, круиз контроля адаптивного, который может тормозить вплоть до полной остановки, люк и другое.

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