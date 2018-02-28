Infiniti G25

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 900 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю отличный автомобиль. По ПТС я третий хозяин, автомобиль в отличном техническом и внешнем состоянии, готов на все проверки. Двигатель масло не ест, от замены до замены, коробка на 5+, ходовка отличная нигде не гремит, не стучит. Стоит абсолютно новая резина. Комплектация самая полная с люком и высоким разрешением экрана. Торга нет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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