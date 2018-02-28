Infiniti G25
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 900 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю отличный автомобиль. По ПТС я третий хозяин, автомобиль в отличном техническом и внешнем состоянии, готов на все проверки. Двигатель масло не ест, от замены до замены, коробка на 5+, ходовка отличная нигде не гремит, не стучит. Стоит абсолютно новая резина. Комплектация самая полная с люком и высоким разрешением экрана. Торга нет.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.