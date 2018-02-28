Infiniti G25 Дата публикации: 28.02.18 Просмотров объявления: 35 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 160 тыс. км Цена: 900 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю отличный автомобиль. По ПТС я третий хозяин, автомобиль в отличном техническом и внешнем состоянии, готов на все проверки. Двигатель масло не ест, от замены до замены, коробка на 5+, ходовка отличная нигде не гремит, не стучит. Стоит абсолютно новая резина. Комплектация самая полная с люком и высоким разрешением экрана. Торга нет.