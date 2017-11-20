Infiniti G25

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 102 тыс. км

Цена: 830 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Юрий

Телефон:

Описание

Третий хозяин. R18. Отличное состояние. Родной пробег. Полный комплект ключей и документов. Отличное состояние. R18. Кожаный салон с электроприводом. Память сидений. Подогрев сидений. Камера заднего вида. Навигация. Музыкальная система BOSE. Датчики парковки спереди и сзади. Датчик дождя и света
Последнее ТО октябрь 2017 г. В машине заменены все жидкости и фильтра. В машине не курили. Обмен: на более дешевую.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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