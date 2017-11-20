Infiniti G25 Дата публикации: 12.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 102 тыс. км Цена: 830 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Юрий Телефон:

Описание

Третий хозяин. R18. Отличное состояние. Родной пробег. Полный комплект ключей и документов. Отличное состояние. R18. Кожаный салон с электроприводом. Память сидений. Подогрев сидений. Камера заднего вида. Навигация. Музыкальная система BOSE. Датчики парковки спереди и сзади. Датчик дождя и света

Последнее ТО октябрь 2017 г. В машине заменены все жидкости и фильтра. В машине не курили. Обмен: на более дешевую.