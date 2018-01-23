Infiniti FX37

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 102 тыс. км

Цена: 995 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Станислав

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии. Максимальная комплектация Никаких нареканий. Бережная эксплуатация. Никаких вложений не требует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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