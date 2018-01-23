Infiniti FX37
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 102 тыс. км
Цена: 995 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Станислав
Телефон:
Описание
Машина в отличном состоянии. Максимальная комплектация Никаких нареканий. Бережная эксплуатация. Никаких вложений не требует.
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