Машина в отличном состоянии. Максимальная комплектация Никаких нареканий. Бережная эксплуатация. Никаких вложений не требует.

Имя: Станислав

Цена: 995 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2012

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