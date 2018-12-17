Infiniti FX35
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 205 тыс. км
Цена: 750 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Ейск, Краснодарский край
Имя: Наталья
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: кожа
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Круиз-контроль
Люк
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Парктроник
Описание
Отличное авто в идеальном состоянии.
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