Infiniti FX35

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 205 тыс. км

Цена: 750 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Ейск, Краснодарский край

Имя: Наталья

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: кожа

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Круиз-контроль

Люк

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Парктроник

Описание

Отличное авто в идеальном состоянии.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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