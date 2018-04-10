Infiniti FX35 Дата публикации: 30.05.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 280 тыс. км Цена: 490 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Батайск, Ростовская область Имя: Александр Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 3 зоны и больше Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: с памятью Регулировка сиденья пассажира: электропривод Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Люк Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в идеальном техническом состоянии для своего года выпуска. Своевременно тех обслуживание и ремонт. Имеется встроенный видео регистратор,DVD. Есть недочеты по кузову - небольшая потертость на крыле и обивки водительского сидения. Любая проверка на техническое состояние возможна за Ваш счет.