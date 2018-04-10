Infiniti FX35
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 280 тыс. км
Цена: 490 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Батайск, Ростовская область
Имя: Александр
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: с памятью
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Круиз-контроль
Ксенон
Легкосплавные диски
Люк
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Автомобиль в идеальном техническом состоянии для своего года выпуска. Своевременно тех обслуживание и ремонт. Имеется встроенный видео регистратор,DVD. Есть недочеты по кузову - небольшая потертость на крыле и обивки водительского сидения. Любая проверка на техническое состояние возможна за Ваш счет.
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