Infiniti FX35

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 280 тыс. км

Цена: 490 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Батайск, Ростовская область

Имя: Александр

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: с памятью

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Круиз-контроль

Ксенон

Легкосплавные диски

Люк

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в идеальном техническом состоянии для своего года выпуска. Своевременно тех обслуживание и ремонт. Имеется встроенный видео регистратор,DVD. Есть недочеты по кузову - небольшая потертость на крыле и обивки водительского сидения. Любая проверка на техническое состояние возможна за Ваш счет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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