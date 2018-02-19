Infiniti FX35
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 145 тыс. км
Цена: 770 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Машина в отличном состоянии, ничего делать не надо, всё работает. Диски R 18". Салон весной 2017 весь перешит в кожу: сидения, двери, руль, подлокотник. Так же перетянута панель (больше не вздуется). Весь пластик в аквапринте. По кузову желательно покрасить передний бампер и заднее правое крыло (мелкие коцки). Двигатель, коробка и всё прочее работает отлично. Обмен на внедорожник или 4wd кроссовер. Звонить после 18:00 или Вацап в любое время.
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