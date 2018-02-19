Infiniti FX35

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 145 тыс. км

Цена: 770 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии, ничего делать не надо, всё работает. Диски R 18". Салон весной 2017 весь перешит в кожу: сидения, двери, руль, подлокотник. Так же перетянута панель (больше не вздуется). Весь пластик в аквапринте. По кузову желательно покрасить передний бампер и заднее правое крыло (мелкие коцки). Двигатель, коробка и всё прочее работает отлично. Обмен на внедорожник или 4wd кроссовер. Звонить после 18:00 или Вацап в любое время.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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