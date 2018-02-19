Infiniti FX35 Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 145 тыс. км Цена: 770 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии, ничего делать не надо, всё работает. Диски R 18". Салон весной 2017 весь перешит в кожу: сидения, двери, руль, подлокотник. Так же перетянута панель (больше не вздуется). Весь пластик в аквапринте. По кузову желательно покрасить передний бампер и заднее правое крыло (мелкие коцки). Двигатель, коробка и всё прочее работает отлично. Обмен на внедорожник или 4wd кроссовер. Звонить после 18:00 или Вацап в любое время.