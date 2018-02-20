Infiniti FX35 Дата публикации: 20.02.18 Просмотров объявления: 52 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 120 тыс. км Цена: 1333,333 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Без крашенных деталей и без проблем, обслуженный и ухоженный авто с максимальной комплектацией. Салон чёрный, потолочный ДВД и камеры кругового обзора присутствуют. Работает всё. Цена соответствует состоянию.