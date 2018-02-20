Infiniti FX35

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 1333,333 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Без крашенных деталей и без проблем, обслуженный и ухоженный авто с максимальной комплектацией. Салон чёрный, потолочный ДВД и камеры кругового обзора присутствуют. Работает всё. Цена соответствует состоянию.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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