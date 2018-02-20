Infiniti FX35
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 1333,333 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Без крашенных деталей и без проблем, обслуженный и ухоженный авто с максимальной комплектацией. Салон чёрный, потолочный ДВД и камеры кругового обзора присутствуют. Работает всё. Цена соответствует состоянию.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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