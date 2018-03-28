Infiniti FX

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 145,216 тыс. км

Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Черный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-16-26

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Infiniti FX

Infiniti FX

Подержанная, пробег 147,613 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

1050 тыс. руб.

Infiniti FX

Подержанная, пробег 68 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1900 тыс. руб.

Infiniti FX

Подержанная, пробег 167,093 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

730 тыс. руб.

Авто, похожие на Infiniti FX

Kia Sorento

Подержанная, пробег 59,3 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1260 тыс. руб.

Hyundai Tucson

Подержанная, пробег 30 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1400 тыс. руб.

Audi Q5

Подержанная, пробег 56 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

969 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале