Infiniti FX
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 68 тыс. км
Цена: 1900 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Екатерина
Телефон:
Описание
Отличный автомобиль продаю срочно! Торг!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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