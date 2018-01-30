Infiniti EX35
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 135 тыс. км
Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машинка в отличном состоянии. Покрыта Plasti Dip (жидкой резиной) смотрится очень красиво, есть фото и видео в родном окрасе. Пленка в круг по ГОСТу. Ксенон везде. Комплектация Elite. Музыка Bose. Много вложений, стоит газ, продаю не спеша.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.