Infiniti EX35

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 135 тыс. км

Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машинка в отличном состоянии. Покрыта Plasti Dip (жидкой резиной) смотрится очень красиво, есть фото и видео в родном окрасе. Пленка в круг по ГОСТу. Ксенон везде. Комплектация Elite. Музыка Bose. Много вложений, стоит газ, продаю не спеша.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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