Infiniti EX35 Дата публикации: 30.01.18 Просмотров объявления: 50 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 135 тыс. км Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машинка в отличном состоянии. Покрыта Plasti Dip (жидкой резиной) смотрится очень красиво, есть фото и видео в родном окрасе. Пленка в круг по ГОСТу. Ксенон везде. Комплектация Elite. Музыка Bose. Много вложений, стоит газ, продаю не спеша.