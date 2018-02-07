Hyundai Verna Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 165 тыс. км Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Тихорецк, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Продается Хендай Верна, в хорошем техническом состоянии, резина TOYO в очень хорошем состоянии, литые диски, эл. подъемники стекол на все двери, посмотреть можно в Тихорецке, тог при осмотре возможен. Хозяин.