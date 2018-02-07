Hyundai Verna
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 165 тыс. км
Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Тихорецк, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Продается Хендай Верна, в хорошем техническом состоянии, резина TOYO в очень хорошем состоянии, литые диски, эл. подъемники стекол на все двери, посмотреть можно в Тихорецке, тог при осмотре возможен. Хозяин.
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