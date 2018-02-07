Hyundai Verna

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 165 тыс. км

Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Тихорецк, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продается Хендай Верна, в хорошем техническом состоянии, резина TOYO в очень хорошем состоянии, литые диски, эл. подъемники стекол на все двери, посмотреть можно в Тихорецке, тог при осмотре возможен. Хозяин.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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