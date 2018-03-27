Hyundai Tucson

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 47,895 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Черный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Подержанная, пробег 4 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

1450 тыс. руб.

Hyundai Tucson

Подержанная, пробег 24,99 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

1535 тыс. руб.

Hyundai Tucson

Подержанная, пробег 65 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1230 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai Tucson

Mitsubishi Outlander

Подержанная, пробег 157 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

595 тыс. руб.

Mitsubishi ASX

Подержанная, пробег 237 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

650 тыс. руб.

Mitsubishi ASX

Подержанная, пробег 108 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

644 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале