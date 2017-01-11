Hyundai Tucson
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 520 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Голубой
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам отличный городской кроссовер Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD GLS, 2.0L/142 л.с. сборка Корея. Автомобиль куплен у официального дилера. Один хозяина. ПТС оригинал.
Привод подключаемый полный, постоянный привод передний, коробка Автомат-Tiptronic, экономичная (по трассе 7 литров). Максимальная комплектация GLS: комбинированный салон (кожа, ткань), климат-контроль, камера заднего вида, подогрев сидений, датчик света и дождя, электропривод боковых зеркал с подогревом, рейлинги, подлокотник, магнитола с MP3, USB, DVD., бортовой компьютер. Диски R16, два комплект ключей. Торг при осмотре. Состояние нового автомобиля, В заводской краске, вложений не требует.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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