Hyundai Tucson Дата публикации: 26.02.18 Просмотров объявления: 81 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 120 тыс. км Цена: 520 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Голубой К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам отличный городской кроссовер Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD GLS, 2.0L/142 л.с. сборка Корея. Автомобиль куплен у официального дилера. Один хозяина. ПТС оригинал.

Привод подключаемый полный, постоянный привод передний, коробка Автомат-Tiptronic, экономичная (по трассе 7 литров). Максимальная комплектация GLS: комбинированный салон (кожа, ткань), климат-контроль, камера заднего вида, подогрев сидений, датчик света и дождя, электропривод боковых зеркал с подогревом, рейлинги, подлокотник, магнитола с MP3, USB, DVD., бортовой компьютер. Диски R16, два комплект ключей. Торг при осмотре. Состояние нового автомобиля, В заводской краске, вложений не требует.