Hyundai Tucson

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 520 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Голубой

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам отличный городской кроссовер Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD GLS, 2.0L/142 л.с. сборка Корея. Автомобиль куплен у официального дилера. Один хозяина. ПТС оригинал.
Привод подключаемый полный, постоянный привод передний, коробка Автомат-Tiptronic, экономичная (по трассе 7 литров). Максимальная комплектация GLS: комбинированный салон (кожа, ткань), климат-контроль, камера заднего вида, подогрев сидений, датчик света и дождя, электропривод боковых зеркал с подогревом, рейлинги, подлокотник, магнитола с MP3, USB, DVD., бортовой компьютер. Диски R16, два комплект ключей. Торг при осмотре. Состояние нового автомобиля, В заводской краске, вложений не требует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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