Hyundai Tucson

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 188,605 тыс. км

Цена: 495 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

535 тыс. руб.

Hyundai Tucson

Подержанная, пробег 79,7 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

537,2 тыс. руб.

Hyundai Tucson

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

530 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

535 тыс. руб.

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 250 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

410 тыс. руб.

Nissan Murano

Подержанная, пробег 151 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

450 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале