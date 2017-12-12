Hyundai Tucson Дата публикации: 27.12.17 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 80 тыс. км Цена: 1150 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Тихорецк, Краснодарский край Имя: Иван Телефон:

Описание

Машинка в идеальном состоянии. Самая полная комплектация. Бесключевой доступ. Панорамная крыша, круз, климат, камера заднего вида, резина зимняя, салон кожа. Звонить в любое время. Торг.