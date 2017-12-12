Hyundai Tucson

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 80 тыс. км

Цена: 1150 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Тихорецк, Краснодарский край

Имя: Иван

Телефон:

Описание

Машинка в идеальном состоянии. Самая полная комплектация. Бесключевой доступ. Панорамная крыша, круз, климат, камера заднего вида, резина зимняя, салон кожа. Звонить в любое время. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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