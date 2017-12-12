Hyundai Tucson
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 80 тыс. км
Цена: 1150 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Тихорецк, Краснодарский край
Имя: Иван
Описание
Машинка в идеальном состоянии. Самая полная комплектация. Бесключевой доступ. Панорамная крыша, круз, климат, камера заднего вида, резина зимняя, салон кожа. Звонить в любое время. Торг.
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