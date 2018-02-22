Hyundai Tiburon

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 236 тыс. км

Цена: 380 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продаю симпатичного и надежного корейца. Машиной владею 3 года, ни разу не подводил. За машиной исправно следили, машина ухоженная, все менялось вовремя. Люк, стеклоподъемники, камера заднего вида все работает исправно. Вопросов по работе двигателя и ходовой нет. Кузов живой, не битый, выполнена шумоизоляция салона, стоит хорошая музыка, сигнализация с автозапуском. 500 км назад сделано приличное ТО (заменил масло в двигателе, свечи, ремень ГРМ, аккумулятор) Комплект зимней резины на родном литье. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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