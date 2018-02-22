Hyundai Tiburon
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 236 тыс. км
Цена: 380 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Продаю симпатичного и надежного корейца. Машиной владею 3 года, ни разу не подводил. За машиной исправно следили, машина ухоженная, все менялось вовремя. Люк, стеклоподъемники, камера заднего вида все работает исправно. Вопросов по работе двигателя и ходовой нет. Кузов живой, не битый, выполнена шумоизоляция салона, стоит хорошая музыка, сигнализация с автозапуском. 500 км назад сделано приличное ТО (заменил масло в двигателе, свечи, ремень ГРМ, аккумулятор) Комплект зимней резины на родном литье. Торг.
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