Hyundai Tiburon Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 236 тыс. км Цена: 380 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Продаю симпатичного и надежного корейца. Машиной владею 3 года, ни разу не подводил. За машиной исправно следили, машина ухоженная, все менялось вовремя. Люк, стеклоподъемники, камера заднего вида все работает исправно. Вопросов по работе двигателя и ходовой нет. Кузов живой, не битый, выполнена шумоизоляция салона, стоит хорошая музыка, сигнализация с автозапуском. 500 км назад сделано приличное ТО (заменил масло в двигателе, свечи, ремень ГРМ, аккумулятор) Комплект зимней резины на родном литье. Торг.