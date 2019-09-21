Hyundai Starex
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 220 тыс. км
Цена: 470 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Виктор
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Датчик света
Легкосплавные диски
Обогрев сидений
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Хорошая рабочая лошадка
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.