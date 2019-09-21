Hyundai Starex

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 220 тыс. км

Цена: 470 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Виктор

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Датчик света

Легкосплавные диски

Обогрев сидений

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Хорошая рабочая лошадка

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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