Hyundai Sonata
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Машина в хорошем состоянии. Требует покраски задней правой двери и крыла. Все вопросы по тел. обмен.
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