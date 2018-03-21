Hyundai Sonata

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии. Требует покраски задней правой двери и крыла. Все вопросы по тел. обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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