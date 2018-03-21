Hyundai Sonata Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 110 тыс. км Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии. Требует покраски задней правой двери и крыла. Все вопросы по тел. обмен.