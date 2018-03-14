Hyundai Sonata Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 160 тыс. км Цена: 315 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Старовеличковская, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Продаю не новый автомобиль в неплохом состоянии,первая регистрация 01.2007 г.,без серьезных ДТП заменено переднее левое крыло, слегка притерт задний бампер, ПТС дубликат поставил на учет без проблем,в моих руках с мая 2016 г. Вин номер указан, залогов,арестов нет. Сборка ТАГАЗ, максимальная комплектация на механике (маховик и сцепление менялись предыдущим владельцем). Вся электрика, узлы и агрегаты работают без проблем. Продаётся без особой необходимости, просьба звонить только по делу, торг у капота. Обмен возможен на авто не старше 2006 г, объёмом до 2.0,не более 150 л. с, отечественный автопром от 2010 г с кондиционером. Наиболее интересны: Лансер, Гранта, Приора, Акцент.