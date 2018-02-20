Hyundai Sonata
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 355 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Левон
Телефон:
Описание
Машина в хорошем состоянии, никаких вложений не требует, установлен метан вариатор, можно и без метана продать, все вопросы по тел.
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