Hyundai Sonata

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 355 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Левон

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии, никаких вложений не требует, установлен метан вариатор, можно и без метана продать, все вопросы по тел.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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