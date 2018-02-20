Hyundai Sonata Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 170 тыс. км Цена: 355 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Левон Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии, никаких вложений не требует, установлен метан вариатор, можно и без метана продать, все вопросы по тел.