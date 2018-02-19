Hyundai Sonata
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 660 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Белореченск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Собственник. Корейская сборка. Стекла все родные. Салон не обшарпан, все целое. Все работает. По двигателю, ходовке, коробке нареканий нет! Сел и поехал. Авто не битое. Не в залоге. ПТС оригинал на руках. Два комплекта ключей. Сделал ТО с заменой жидкостей, фильтров, колодок, наконечников рулевых тяг, поменял стойки стабилизатора. Я второй хозяин. Первые две записи в ПТС это одно и то же юрлицо.
Автомобиль заклеен бронепленкой. На кузове нет сколов. Зимняя резина. По телефону не торгуюсь!
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