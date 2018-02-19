Hyundai Sonata Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 120 тыс. км Цена: 660 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Белореченск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Собственник. Корейская сборка. Стекла все родные. Салон не обшарпан, все целое. Все работает. По двигателю, ходовке, коробке нареканий нет! Сел и поехал. Авто не битое. Не в залоге. ПТС оригинал на руках. Два комплекта ключей. Сделал ТО с заменой жидкостей, фильтров, колодок, наконечников рулевых тяг, поменял стойки стабилизатора. Я второй хозяин. Первые две записи в ПТС это одно и то же юрлицо.

Автомобиль заклеен бронепленкой. На кузове нет сколов. Зимняя резина. По телефону не торгуюсь!