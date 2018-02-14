Hyundai Sonata

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 106,55 тыс. км

Цена: 460 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Гулькевичи, Краснодарский край

Имя: Роберт

Телефон:

Описание

Машина очень в хорошем состоянии. Не битая не крашенная.Салон чистый не протертый.Пробег родной. На 92 т большой ТО. Замена всех ремней. ГРМ, Гидрач, Кон, Генератор. Колодки(перед,.зад) и по ходовке кое-что. Чеки все есть. Масло только родное 5 на 30, каждые 7-8т. Резина(Зима) 15 на штампах. Данлоп. 1 сезон. Летняя 16 на литье Нокиан. Новую еще не ставил. За машины не стыдно. Во время все обслуживал,денег не жалел. Любые проверки приветствуются. На остальные вопросы отвечу по телефону. Торг уместен!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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