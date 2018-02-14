Hyundai Sonata
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 106,55 тыс. км
Цена: 460 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Гулькевичи, Краснодарский край
Имя: Роберт
Описание
Машина очень в хорошем состоянии. Не битая не крашенная.Салон чистый не протертый.Пробег родной. На 92 т большой ТО. Замена всех ремней. ГРМ, Гидрач, Кон, Генератор. Колодки(перед,.зад) и по ходовке кое-что. Чеки все есть. Масло только родное 5 на 30, каждые 7-8т. Резина(Зима) 15 на штампах. Данлоп. 1 сезон. Летняя 16 на литье Нокиан. Новую еще не ставил. За машины не стыдно. Во время все обслуживал,денег не жалел. Любые проверки приветствуются. На остальные вопросы отвечу по телефону. Торг уместен!
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