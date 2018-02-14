Hyundai Sonata Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 106,55 тыс. км Цена: 460 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Гулькевичи, Краснодарский край Имя: Роберт Телефон:

Описание

Машина очень в хорошем состоянии. Не битая не крашенная.Салон чистый не протертый.Пробег родной. На 92 т большой ТО. Замена всех ремней. ГРМ, Гидрач, Кон, Генератор. Колодки(перед,.зад) и по ходовке кое-что. Чеки все есть. Масло только родное 5 на 30, каждые 7-8т. Резина(Зима) 15 на штампах. Данлоп. 1 сезон. Летняя 16 на литье Нокиан. Новую еще не ставил. За машины не стыдно. Во время все обслуживал,денег не жалел. Любые проверки приветствуются. На остальные вопросы отвечу по телефону. Торг уместен!