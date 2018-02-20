Hyundai Sonata
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 165 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в хорошем состоянии, много нового. Год выпуска 2007, куплена в Ключ Авто в феврале 2008. Два комплекта колес (зима, лето) на оригинальных дисках. Салон чистый, в машине не курили. Продам с красивым номером.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Подержанная, пробег 166,69 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды