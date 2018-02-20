Hyundai Sonata

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 165 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в хорошем состоянии, много нового. Год выпуска 2007, куплена в Ключ Авто в феврале 2008. Два комплекта колес (зима, лето) на оригинальных дисках. Салон чистый, в машине не курили. Продам с красивым номером.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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