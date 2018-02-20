Hyundai Sonata Дата публикации: 20.02.18 Просмотров объявления: 37 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 165 тыс. км Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в хорошем состоянии, много нового. Год выпуска 2007, куплена в Ключ Авто в феврале 2008. Два комплекта колес (зима, лето) на оригинальных дисках. Салон чистый, в машине не курили. Продам с красивым номером.