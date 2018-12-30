Hyundai Solaris

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 14,3 тыс. км

Цена: 655 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Приобретался и обслуживался у Официального дилера!
Автомобиль на заводской гарантии до 2021года!
Эксплуатировался в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai Solaris

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 125 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

440 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 100 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

550 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 56,409 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

690 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai Solaris

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 100 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

550 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 56,409 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

690 тыс. руб.

Kia Rio

Подержанная, пробег 58,735 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

495 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале