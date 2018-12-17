Hyundai Solaris Дата публикации: 19.12.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 86 тыс. км Цена: 460 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Фиолетовый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Парктроник Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

С момента покупки 1 хозяйка,не была в дтп,не красилась,в отличном состоянии,все стекла заводские,диагностический лист техосмотра до 08.2020 года,