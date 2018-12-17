Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 86 тыс. км
Цена: 460 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Фиолетовый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
С момента покупки 1 хозяйка,не была в дтп,не красилась,в отличном состоянии,все стекла заводские,диагностический лист техосмотра до 08.2020 года,
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