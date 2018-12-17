Hyundai Solaris

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 86 тыс. км

Цена: 460 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Фиолетовый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

С момента покупки 1 хозяйка,не была в дтп,не красилась,в отличном состоянии,все стекла заводские,диагностический лист техосмотра до 08.2020 года,

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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