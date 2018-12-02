Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Ейск, Краснодарский край
Имя: Евгенией
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Датчик света
Ксенон
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Всё в отличном состоянии,всё родное,остальное по телефону,торг у капота
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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