Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 74,5 тыс. км

Цена: 420 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Фиолетовый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Вячеслав

Телефон:

Комплектация

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Обогрев сидений

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Отличное техническое состояние, есть недочеты по кузову, за рулем ездила девушка, салон не прокуренный, гаражного хранения, новые покрышки, новый аккумулятор.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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