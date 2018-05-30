Hyundai Solaris Дата публикации: 4.06.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 74,5 тыс. км Цена: 420 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Фиолетовый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Вячеслав Телефон:

Комплектация Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Обогрев сидений Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Отличное техническое состояние, есть недочеты по кузову, за рулем ездила девушка, салон не прокуренный, гаражного хранения, новые покрышки, новый аккумулятор.