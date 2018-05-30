Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 74,5 тыс. км
Цена: 420 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Фиолетовый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Вячеслав
Телефон:
Комплектация
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Обогрев сидений
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Отличное техническое состояние, есть недочеты по кузову, за рулем ездила девушка, салон не прокуренный, гаражного хранения, новые покрышки, новый аккумулятор.
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