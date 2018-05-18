Hyundai Solaris

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 35,696 тыс. км

Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Голубой

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai Solaris

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 45 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

440 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 2 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

830 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 36,5 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

595 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai Solaris

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 45 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

440 тыс. руб.

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 160 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

410 тыс. руб.

Chevrolet Lacetti

Подержанная, пробег 158,69 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

367 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале