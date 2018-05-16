Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 45 тыс. км
Цена: 440 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Серый
Информация о владельце
|Город
|Краснодар, Краснодарский край
|Имя
|Телефон
|+7 (861) 204-10-75
Описание
КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Подержанная, пробег 128,678 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды
490 тыс. руб.
Авто, похожие на Hyundai Solaris
Chevrolet Lacetti
Подержанная, пробег 158,69 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск