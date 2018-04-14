Hyundai Solaris Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 105 тыс. км Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Эдуард Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. ПТС оригинал, авто местное, покупалось в крае, 2 ключа, в общем все, как положено. Не бит, не крашен. Я хозяин. Торг только на месте, по телефону не торгуюсь.