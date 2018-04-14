Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 105 тыс. км

Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Эдуард

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. ПТС оригинал, авто местное, покупалось в крае, 2 ключа, в общем все, как положено. Не бит, не крашен. Я хозяин. Торг только на месте, по телефону не торгуюсь.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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