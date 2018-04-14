Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 105 тыс. км
Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Эдуард
Телефон:
Описание
Авто в отличном состоянии. ПТС оригинал, авто местное, покупалось в крае, 2 ключа, в общем все, как положено. Не бит, не крашен. Я хозяин. Торг только на месте, по телефону не торгуюсь.
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