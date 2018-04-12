Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 78 тыс. км
Цена: 485 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Авто в отличном состоянии. Местная. Без ДТП. Вся в родной краске (любые проверки). Родной ПТС. Пробег оригинальный (имеется сервисная книга с отметками о прохождении ТО у дилера) Хорошая комплектация: с датчиками, мультирулем, ходовыми огнями дневного света, кондиционером, зимним пакетом опций и т. д. Отличное состояние салона! Установлена сигнализация с автозапуском. В подарок отдам комплект зимней резины! Юридически чистая.
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