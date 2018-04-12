Hyundai Solaris Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 78 тыс. км Цена: 485 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Местная. Без ДТП. Вся в родной краске (любые проверки). Родной ПТС. Пробег оригинальный (имеется сервисная книга с отметками о прохождении ТО у дилера) Хорошая комплектация: с датчиками, мультирулем, ходовыми огнями дневного света, кондиционером, зимним пакетом опций и т. д. Отличное состояние салона! Установлена сигнализация с автозапуском. В подарок отдам комплект зимней резины! Юридически чистая.