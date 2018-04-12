Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 78 тыс. км

Цена: 485 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Местная. Без ДТП. Вся в родной краске (любые проверки). Родной ПТС. Пробег оригинальный (имеется сервисная книга с отметками о прохождении ТО у дилера) Хорошая комплектация: с датчиками, мультирулем, ходовыми огнями дневного света, кондиционером, зимним пакетом опций и т. д. Отличное состояние салона! Установлена сигнализация с автозапуском. В подарок отдам комплект зимней резины! Юридически чистая.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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