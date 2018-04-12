Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 85 тыс. км

Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Харлампий

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Ни каких вложений не требует. Двигатель работает без нареканий, коробка, ходовка тоже без нареканий, по кузову без изъянов. Музыка, сигнализация, кондиционер, 4 стеклоподъемника. Резина почти новая. Салон чистый не курили, подогревы сидений, подогревы переднего и заднего стекла, ПТС оригинал, без ДТП, не бит не крашен, вообщем авто в идеальном состоянии. Куплен в 14 году. Чистый, без штрафов и арестов. Сервисные книги, 2 комплекта ключей. Возможен торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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