Hyundai Solaris Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 85 тыс. км Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Харлампий Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Ни каких вложений не требует. Двигатель работает без нареканий, коробка, ходовка тоже без нареканий, по кузову без изъянов. Музыка, сигнализация, кондиционер, 4 стеклоподъемника. Резина почти новая. Салон чистый не курили, подогревы сидений, подогревы переднего и заднего стекла, ПТС оригинал, без ДТП, не бит не крашен, вообщем авто в идеальном состоянии. Куплен в 14 году. Чистый, без штрафов и арестов. Сервисные книги, 2 комплекта ключей. Возможен торг.