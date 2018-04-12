Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 85 тыс. км
Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Харлампий
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Ни каких вложений не требует. Двигатель работает без нареканий, коробка, ходовка тоже без нареканий, по кузову без изъянов. Музыка, сигнализация, кондиционер, 4 стеклоподъемника. Резина почти новая. Салон чистый не курили, подогревы сидений, подогревы переднего и заднего стекла, ПТС оригинал, без ДТП, не бит не крашен, вообщем авто в идеальном состоянии. Куплен в 14 году. Чистый, без штрафов и арестов. Сервисные книги, 2 комплекта ключей. Возможен торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.