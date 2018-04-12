Hyundai Solaris Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 29 тыс. км Цена: 635 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Павел Телефон:

Описание

Состояние нового авто! Весь в родной краске, без ДТП. Покупался и обслуживался в Юг- Авто. На гарантии.

Комплектация максимальная для механической АКПП.

- климат контроль

- 4 стеклоподъемника

- подогрев сидений

- электрические зеркала с подогревом

- магнитола с USB и поддержкой МР3

- управление магнитолой и бортовым компьютером на руле

- регулировка сидения по высоте

2 ключа, сервисная книжка с отметками о прохождении ТО. Любые проверки приветствуются.