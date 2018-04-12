Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 29 тыс. км
Цена: 635 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Павел
Описание
Состояние нового авто! Весь в родной краске, без ДТП. Покупался и обслуживался в Юг- Авто. На гарантии.
Комплектация максимальная для механической АКПП.
- климат контроль
- 4 стеклоподъемника
- подогрев сидений
- электрические зеркала с подогревом
- магнитола с USB и поддержкой МР3
- управление магнитолой и бортовым компьютером на руле
- регулировка сидения по высоте
2 ключа, сервисная книжка с отметками о прохождении ТО. Любые проверки приветствуются.
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