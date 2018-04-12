Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 29 тыс. км

Цена: 635 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Павел

Телефон:

Описание

Состояние нового авто! Весь в родной краске, без ДТП. Покупался и обслуживался в Юг- Авто. На гарантии.
Комплектация максимальная для механической АКПП.
- климат контроль
- 4 стеклоподъемника
- подогрев сидений
- электрические зеркала с подогревом
- магнитола с USB и поддержкой МР3
- управление магнитолой и бортовым компьютером на руле
- регулировка сидения по высоте
2 ключа, сервисная книжка с отметками о прохождении ТО. Любые проверки приветствуются.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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