Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 50 тыс. км

Цена: 620 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Hyundai Solaris цепной мотор, АКПП (простой). Автомобиль в отличном состоянии! Чистый не прокуренный салон! Не бит,не крашен 100%! ТО у официального дилера.
На гарантии до 2020 г. Сервисная книжка на руках. Автомобиль юридически чист(не кредитный, не залоговый). Все стекла включая лобовое целые и заводские.
Хорошая комплектация:
-Кондиционер
-Стальные диски R-15"
-Зимняя и летняя резина
-Мультируль
-Аудиосистема (CD,MP3,USB.AUX)
-Подлакотник передних пасажиров
-Подочечник
-Два комплекта ключей
-Раскладной ключ
-Подогрев лобового и заднего стекла
-Подогрев боковых зеркал
-Подогрев сидений
-Датчики парковки
-Тонировка задних стекол
-Стальная защита картера
-Электрокорректор фар
-Электростеклоподъемники все
-Электропривод зеркал
-Регулировка водительского и пассажирского сидений
-Подушки безопасности
-Антиблокировочная система тормозов (ABS)
-Бортовой компьютер
-Крепление для детских сидений ISOFIX
-Воздуховод задних пассажиров
-Усилитель руля
-Отделка сидений ткань
-Резиновые коврики в салоне.
-Полноразмерное запасное колесо на стальном диск (не ставилось)
Автомобиль полностью обслужен и дополнительных вложений не требует. Осмотр в Краснодаре на КМР. На обмен 650 т. р. Торг при осмотре!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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