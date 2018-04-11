Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 50 тыс. км
Цена: 620 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгений
Описание
Hyundai Solaris цепной мотор, АКПП (простой). Автомобиль в отличном состоянии! Чистый не прокуренный салон! Не бит,не крашен 100%! ТО у официального дилера.
На гарантии до 2020 г. Сервисная книжка на руках. Автомобиль юридически чист(не кредитный, не залоговый). Все стекла включая лобовое целые и заводские.
Хорошая комплектация:
-Кондиционер
-Стальные диски R-15"
-Зимняя и летняя резина
-Мультируль
-Аудиосистема (CD,MP3,USB.AUX)
-Подлакотник передних пасажиров
-Подочечник
-Два комплекта ключей
-Раскладной ключ
-Подогрев лобового и заднего стекла
-Подогрев боковых зеркал
-Подогрев сидений
-Датчики парковки
-Тонировка задних стекол
-Стальная защита картера
-Электрокорректор фар
-Электростеклоподъемники все
-Электропривод зеркал
-Регулировка водительского и пассажирского сидений
-Подушки безопасности
-Антиблокировочная система тормозов (ABS)
-Бортовой компьютер
-Крепление для детских сидений ISOFIX
-Воздуховод задних пассажиров
-Усилитель руля
-Отделка сидений ткань
-Резиновые коврики в салоне.
-Полноразмерное запасное колесо на стальном диск (не ставилось)
Автомобиль полностью обслужен и дополнительных вложений не требует. Осмотр в Краснодаре на КМР. На обмен 650 т. р. Торг при осмотре!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.