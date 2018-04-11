Hyundai Solaris Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 50 тыс. км Цена: 620 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Hyundai Solaris цепной мотор, АКПП (простой). Автомобиль в отличном состоянии! Чистый не прокуренный салон! Не бит,не крашен 100%! ТО у официального дилера.

На гарантии до 2020 г. Сервисная книжка на руках. Автомобиль юридически чист(не кредитный, не залоговый). Все стекла включая лобовое целые и заводские.

Хорошая комплектация:

-Кондиционер

-Стальные диски R-15"

-Зимняя и летняя резина

-Мультируль

-Аудиосистема (CD,MP3,USB.AUX)

-Подлакотник передних пасажиров

-Подочечник

-Два комплекта ключей

-Раскладной ключ

-Подогрев лобового и заднего стекла

-Подогрев боковых зеркал

-Подогрев сидений

-Датчики парковки

-Тонировка задних стекол

-Стальная защита картера

-Электрокорректор фар

-Электростеклоподъемники все

-Электропривод зеркал

-Регулировка водительского и пассажирского сидений

-Подушки безопасности

-Антиблокировочная система тормозов (ABS)

-Бортовой компьютер

-Крепление для детских сидений ISOFIX

-Воздуховод задних пассажиров

-Усилитель руля

-Отделка сидений ткань

-Резиновые коврики в салоне.

-Полноразмерное запасное колесо на стальном диск (не ставилось)

Автомобиль полностью обслужен и дополнительных вложений не требует. Осмотр в Краснодаре на КМР. На обмен 650 т. р. Торг при осмотре!