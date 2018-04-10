Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 106 тыс. км
Цена: 460 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Елена
Описание
Продаю автомобиль в отличном состоянии, гаражное хранение. Машина 2013 года выпуска, выгнана с салона в 2014 году. Салон не прокурен. Вся электроника в идеале. Двигатель, коробка, ходовка все работает как часы. Вложений не требует. По кузову не бита, не крашена. Стоит новый АКБ, поменяны свечи, масла и фильтра. Коробка автомат, не пинает. Работает идеально. Торг минимальный и у капота.
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