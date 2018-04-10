Hyundai Solaris Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 106 тыс. км Цена: 460 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Елена Телефон:

Описание

Продаю автомобиль в отличном состоянии, гаражное хранение. Машина 2013 года выпуска, выгнана с салона в 2014 году. Салон не прокурен. Вся электроника в идеале. Двигатель, коробка, ходовка все работает как часы. Вложений не требует. По кузову не бита, не крашена. Стоит новый АКБ, поменяны свечи, масла и фильтра. Коробка автомат, не пинает. Работает идеально. Торг минимальный и у капота.