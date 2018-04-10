Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 106 тыс. км

Цена: 460 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Елена

Телефон:

Описание

Продаю автомобиль в отличном состоянии, гаражное хранение. Машина 2013 года выпуска, выгнана с салона в 2014 году. Салон не прокурен. Вся электроника в идеале. Двигатель, коробка, ходовка все работает как часы. Вложений не требует. По кузову не бита, не крашена. Стоит новый АКБ, поменяны свечи, масла и фильтра. Коробка автомат, не пинает. Работает идеально. Торг минимальный и у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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