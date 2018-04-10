Hyundai Solaris Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 50 тыс. км Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Кореновск, Краснодарский край Имя: Наталья Телефон:

Описание

Авто в идеальном техническом состоянии, не бит не крашен 100% Колеса R-16, салон эко кожа заводская климат и т. д. Установлена дорогая сигнализация с автозапуском и управлением с телефона. Юбилейная версия Special Edition 500000. Я собственник авто. Все интересующие вопросы по телефону. Возможен обмен.

