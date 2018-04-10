Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 50 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Кореновск, Краснодарский край
Имя: Наталья
Телефон:
Описание
Авто в идеальном техническом состоянии, не бит не крашен 100% Колеса R-16, салон эко кожа заводская климат и т. д. Установлена дорогая сигнализация с автозапуском и управлением с телефона. Юбилейная версия Special Edition 500000. Я собственник авто. Все интересующие вопросы по телефону. Возможен обмен.
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