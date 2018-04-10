Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 50 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Кореновск, Краснодарский край

Имя: Наталья

Телефон:

Описание

Авто в идеальном техническом состоянии, не бит не крашен 100% Колеса R-16, салон эко кожа заводская климат и т. д. Установлена дорогая сигнализация с автозапуском и управлением с телефона. Юбилейная версия Special Edition 500000. Я собственник авто. Все интересующие вопросы по телефону. Возможен обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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